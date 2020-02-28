أعلن رئيس بلدية زحلة – معلقة وتعنايل أسعد زغيب "أننا لم نقرأ ما قام به وزير الداخلية لجهة إعطاء الاذن بملاحقتنا قضائيا، الا من الزاوية القانونية التقنية"، مؤيداً إياه بـ"السماح للملاحقات"، متمنيا أن "تحذو كل الوزارات حذوه بالامور التي تشغل البلد، ونحن في المقابل جديون بالدفاع عن كرامتنا، وكرامة المجلس البلدي، وكرامة اهل زحلة ، ولدينا كل الثقة بالقضاء اللبناني، وخصوصا بعد تبوء الوزيرة ماري كلود نجم وزارة العدل"
وأبدى زغيب "كامل الثقة بالقضاء، وتمنى أن يميز بين بلدية تعمل وبلدية لا تعمل، ويقف الى جانب البلدية التي تعمل وتساعدها لتتطور"، مشددا على أن "بلدية زحلة نظيفة مئة بالمئة، ونحن نفتخر ان نكون مراقبين من التفتيش المركزي ومن ديوان المحاسبة، وإحتراما لهؤلاء لا يصح إستدعاءنا من القضاء في ملفات نظر فيها هؤلاء ولم يجدوا فيها اي شائبة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية زحلة– معلقة وتعنايل: نثق بالقضاء ونتمنى أن يميز بين بلدية تعمل وبلدية لا تعمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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