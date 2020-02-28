عربيد: الازمة في لبنان كبيرة وهناك مزايدات وكلام بالسياسة أكثر من الاقتصاد

اشار رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، في حديث تلفزيوني، الى ان "الامور تتسارع والازمة كبيرة وهناك مزايدات والكلام بالسياسة أكثر من بالاقتصاد"، موضحاً انه "من الضروري جداً ان يقتنع الشعب اللبناني ضرورة توظيف الاموال في القطاعات الانتاجية، ويجب الانتباه الى ان ايام الاقتصاد الريعي قد انتهت، والمستقبل القريب والمتوسط هو من اجل استثمار منتج قابل للتصدير وذلك لإدخال عملة صعبة للبلد".
ولفت عربيد الى انه "بحكم الضرورة والظروف التي يعاني منها لبنان حالياً يجب النهوض سريعاً بالقطاع الزراعي، فعلى سبيل المثال لا يمكن معالجة موضوع الفقر في لبنان الى من خلال طريقتين (التعليم او الانتاج)، ولا يوجد عملية انتاج الا من خلال الزراعة الصناعة، ان كان هناك نية جدية وصادقة للإصلاح، واذا ذهبنا الى هذه الخطوات يحب الابتعاد كلياً عن الخلافات السياسة الحاصلة والمزايدات السياسية من اجل انجاح الملف".
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