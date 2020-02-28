دفاع تركيا: تدمير 8 دبابات و4 مدرعات وتحييد 56 عنصرا من الجيش السوري بإدلب

أعلنت وزارة الدفاع التركية، عن "مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بقصف بإدلب السورية"، مشيرة إلى أن "القوات التركية ردت على مصدر النيران"، موضحة انه "تم تدمير 8 دبابات و4 مدرعات وراجمتي صواريخ وتحييد 56 عنصرا من القوات السورية في المنطقة".

هذا وأعلنت أنقرة بدء هجمات برية وجوية على مواقع للقوات الحكومية السورية، فيما وصف عمر سيليك، المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، غارة الطيران السوري على قوات بلاده بأنها "هجوم" على الناتو.