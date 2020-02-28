الصحة العالمية: المصاب بالكورونا يمكن أن يتعافى منه خلال 20 يوماً منذ ظهور أعراضه

أعلن المتحدث باسم ​منظمة الصحة العالمية​ طارق ياساريفيتش، أن "المصاب ب​فيروس كورونا​ COVID-19 يمكن أن يتعافى منه تماما خلال 20 يوما منذ ظهور أعراضه، ووفقا لتوصياتنا السريرية يمكن إخراج المريض من المستشفى بعد الحصول على نتيجتين سلبيتين متتاليتين لاختبار الفيروس لدى شخص يعتبر متعافيا، ويتم إجراؤهما بفارق 24 ساعة"، مؤكداً ان المنظمة تراقب عن "كثب التقرير حول وجود ​حالات​ الإصابة المتكررة بالفيروس"، موضحاً ان "COVID-19 هو فيروس جديد ونحتاج إلى مزيد من البيانات الوبائية لاستخلاص أي استنتاجات حول قدرة الجهاز المناعي للإنسان على مقاومته".

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