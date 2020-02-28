أكّد مستشار الرئيس الإيراني رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بالرئاسة الإيراني حسام الدين آشنا، أنّ "الأطباء يقولون إنّ "فيروس كورونا" يصبح قاتلًا حينما يترافق مع الأمراض التحتية. الحظر هو المرض التحتي الّذي يجعل "كورونا" أكثر مقتًا وفتكًا".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "الولايات المتحدة الأميركية بفرضها الحظر والضغوط القصوى والدقّ على طبل التخويف من إيران (إيرانوفوبيا)، هي المسؤولة المباشرة عن موت ومعاناة وآلام الضحايا الإيرانيين للفيروس".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار روحاني: الحظر الأميركي على إيران يجعل فيروس كورونا أكثر مقتا وفتكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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