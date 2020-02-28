مستشار روحاني: الحظر الأميركي على إيران يجعل فيروس كورونا أكثر مقتا وفتكا

أكّد مستشار الرئيس ال​إيران​ي رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بالرئاسة الإيراني حسام الدين آشنا، أنّ "الأطباء يقولون إنّ "​فيروس كورونا​" يصبح قاتلًا حينما يترافق مع ​الأمراض​ التحتية. الحظر هو المرض التحتي الّذي يجعل "كورونا" أكثر مقتًا وفتكًا".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ بفرضها الحظر والضغوط القصوى والدقّ على طبل التخويف من إيران (إيرانوفوبيا)، هي المسؤولة المباشرة عن موت ومعاناة وآلام الضحايا الإيرانيين للفيروس".