الحكومة الألمانية: ميركل دانت الهجمات غير المسؤولة على الوحدات التركية بسوريا

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان زايبيرت ان "المستشارة انجيلا ميركل دانت الهجمات غير المسؤولة على الوحدات التركية، في مكالمة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وطالبت بإنهاء العمليات الهجومية للنظام السوري ومؤيديه"، كما اتفق الجانبان على "وجوب وقف إطلاق النار، والبدء بأسرع وقت بالمفاوضات السياسية اللازمة".
وأشار المتحدث إلى أن "ميركل أكدت لإردوغان تضامنها مع بلاده في الدعم الإنساني للنازحين في محافظة إدلب"، معربة عن "تعازيها للرئيس أردوغان بقتلى الجيش التركي".
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