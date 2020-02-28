الحكومة الألمانية: ميركل دانت الهجمات غير المسؤولة على الوحدات التركية بسوريا

أعلن المتحدث باسم ​الحكومة الألمانية​، شتيفان زايبيرت ان "المستشارة ​انجيلا ميركل​ دانت الهجمات غير المسؤولة على الوحدات التركية، في مكالمة مع الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، وطالبت بإنهاء العمليات الهجومية للنظام السوري ومؤيديه"، كما اتفق الجانبان على "وجوب وقف ​إطلاق النار​، والبدء بأسرع وقت بالمفاوضات السياسية اللازمة".

وأشار المتحدث إلى أن "ميركل أكدت لإردوغان تضامنها مع بلاده في الدعم الإنساني للنازحين في ​محافظة إدلب​"، معربة عن "تعازيها للرئيس أردوغان بقتلى ​الجيش التركي​".