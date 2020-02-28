سقوط 12 قتيلا على الأقل و20 جريحا خلال معارك في وسط الصومال

أفادت مصادر "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب"، بـ"سقوط ما لا يقلّ عن 12 شخصًا وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح في وسط ​الصومال​، في معارك بين الجيش الحكومي وميليشيا صوفية معادية للإدارة الإقليميّة".

وكانت قد اندلعت المعارك مساء أمس الخميس في دومسارب عاصمة منطقة غلمدغ للحكم الذاتي، واحتدمت اليوم الجمعة. وتدور بين جيش الحكومة الصوماليّة الفدراليّة وجماعة "أهل السنة والجماعة" الصوفيّة.