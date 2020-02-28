موسوي: رد إيران على أي عدوان صهيوني سيكون ساحقا وباعثا على الندم

أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أنّ "رد إيران على أي عدوان أو تصرّف أحمق من جانب الكيان الصهيوني ضدّ مصالح البلاد في سوريا والمنطقة، سيكون ساحقًا وباعثًا على الندم".
ولفت في تصريح، إلى أنّ "هيكليّة وطبيعة الكيان الصهيوني على مدى الأعوام الـ70 الماضية مبنيّة على احتلال أرض فلسطين وأراضٍ من الدول المجاورة وارتكاب المجازر ونهب الثروات والإرهاب والعدوان"، مشدّدًا على أنّ "تواجد إيران في سوريا مبني على دعوة واتفاق مع الحكومة فيها، وبهدف مكافحة الإرهاب المدعوم من قبل الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني، وأنّ بلادنا لن تتوانى ولن تجامل لحظة واحدة في صون التواجد في سوريا والدفاع عن أمنها القومي ومصالحها الإقليميّة".
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