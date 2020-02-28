موسوي: رد إيران على أي عدوان صهيوني سيكون ساحقا وباعثا على الندم

أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​إيران​ية ​عباس موسوي​، أنّ "رد إيران على أي عدوان أو تصرّف أحمق من جانب الكيان الصهيوني ضدّ مصالح البلاد في ​سوريا​ والمنطقة، سيكون ساحقًا وباعثًا على الندم".

ولفت في تصريح، إلى أنّ "هيكليّة وطبيعة الكيان الصهيوني على مدى الأعوام الـ70 الماضية مبنيّة على احتلال أرض ​فلسطين​ وأراضٍ من الدول المجاورة وارتكاب المجازر ونهب الثروات والإرهاب والعدوان"، مشدّدًا على أنّ "تواجد إيران في سوريا مبني على دعوة واتفاق مع الحكومة فيها، وبهدف ​مكافحة الإرهاب​ المدعوم من قبل ​الولايات المتحدة الأميركية​ والكيان الصهيوني، وأنّ بلادنا لن تتوانى ولن تجامل لحظة واحدة في صون التواجد في سوريا والدفاع عن أمنها القومي ومصالحها الإقليميّة".