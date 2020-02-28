وفاة بريطاني كان على متن سفينة "دايموند برنسيس" في اليابان بسبب كورونا

أعلنت وكالة "كيودو" ​اليابان​يّة، أنّ "رجلًا بريطانيًّا كان على متن السفينة "دايموند برينسيس-Diamond Princess"، الّتي رست في يوكوهاما باليابان وخضعت للحجر الصحي، توفّي بسبب "​فيروس كورونا​"، موضحةً أنّ "البريطاني هو أوّل راكب أجنبي يموت بالفيروس".

ولفتت وزارة الصحة اليابانية إلى أنّ هذه الحالة ترفع عدد الوفيات في اليابان بسبب الفيروس إلى 11، بينهم ستة كانوا على متن سفينة الرحلات الّتي أُصيب أكثر من 700 من ركابها بالفيروس.

وكان قد تمّ احتجاز السفينة السياحيّة التابعة لشركة "كارنيفال كورب"، منذ وصولها إلى يوكوهاما في 3 شباط الحالي، بعد تشخيص إصابة رجل على متنها بـ"كورونا"، كان غادر السفينة في ​هونغ كونغ​ لبعض الوقت.