تأجيل جلسة البرلمان العراقي للتصويت على حكومة علاوي إلى يوم الأحد

أعلن نائب رئيس ​مجلس النواب العراقي​ بشير الحداد، "تأجيل الجلسة الإستثنائيّة للبرلمان الّتي كانت مقرّرة غدًا السبت، للتصويت على حكومة ​محمد توفيق علاوي​ إلى بعد غد الأحد"، موضحًا أنّ "القرار جاء بناءً على طلب تقدّم به علاوي لاستكمال التشكيلة الوزارية".

يُذكر أنّ يوم أمس الخميس، فشل ​البرلمان العراقي​، في عقد الجلسة المخصّصة للثقة بحكومة محمد علاوي، لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب وهو نصف النواب على الأقل (165 من أصل 329)، فيما لم يتجاوز عدد الحاضرين 136 نائبًا. وحدّدت رئاسة البرلمان السبت المقبل موعدًا جديدًا للتصويت على الثقة، قبل تأجيلها إلى الأحد.