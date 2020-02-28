وزير التربية: إقفال جميع المؤسسات التربوية إبتداء من صباح غد وحتى 8 آذار

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية في بيان أنه "حرصًا على صحة التلاميذ و​الطلاب​ وأهاليهم، وبعد التشاور مساء اليوم مع وزير الصحة العامة حمد حسن، وكإجراء احترازي، يطلب وزير التربية والتعليم العالي ​طارق المجذوب​ من جميع المؤسسات التعليمية من روضات ومدارس وثانويات ومعاهد مهنية وجامعات الإقفال ابتداء من صباح السبت الواقع فيه 29 شباط 2020 حتى مساء الاحد الواقع فيه 8آذار 2020، على ان تتابع بعدها المستجدات الصحية ليبنى على الشيء مقتضاه. بالوعي والتعاون نستطيع تجاوز كل الأزمات".

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