وزير الخارجية الكندي يزور لاتفيا وأوكرانيا وبولندا الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - أوتاوا - (أ ش أ):

يتوجه وزير الخارجية الكندي، فرانسوا-فيليب شامبين، يوم الإثنين المقبل إلى لاتفيا، في إطار جولة لعدد من دول أوروبا الشرقية تشمل أوكرانيا وبولندا للقاء المسؤولين هناك وتعزيز العلاقات الثنائية مع هذه الدول.

وذكر بيان صادر من وزارة الخارجية الكندية، اليوم الجمعة، أن شامبين سيلتقي في لاتفيا بعدد من المسؤولين اللاتفيين، ومن بينهم الرئيس إجيلز ليفيتس، ورئيس الوزراء، كريشجان كاريش، ووزير الخارجية إدجار رينكويز، ووزير الدفاع أرتيس بابريكس، لمناقشة التزامات بلاده بالأمن في المنطقة والأولويات المشتركة مع لاتفيا.

Advertisements

وفي كييف بأوكرانيا، سيلتقي الوزير شامبين مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء، أوليكي هونشاروك، بجانب وزير الخارجية، فاديم بلاتيكو، لمناقشة العلاقات الثنائية، والتهديدات المستمرة لأمن أوكرانيا ووحدة أراضيها، وكذلك دعم الإصلاحات الاقتصادية والديمقراطية في أوكرانيا.

ويغادر الوزير أوكرانيا إلى وارسو في بولندا حيث يعقد اجتماعا قصيرا مع نظيره البولندي، جاسيك تشابوتوفيتش قبل أن يعود إلى كندا.

كما سيزور الوزير شامبين القوات الكندية التي تم نشرها في مجموعة المعارك الأمامية المعززة التابعة لحلف الناتو في لاتفيا كجزء من عملية إعادة التأهيل الكندية والقوات التي تم نشرها في المركز الدولي لحفظ السلام والأمن في يافوريف بأوكرانيا