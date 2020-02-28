ترامب: توقيع الاتفاق مع طالبان "قريبا" بحضور بومبيو

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الجمعة أنه سيتم التوقيع على اتفاق مع حركة طالبان الأفغانية "قريبا" وأن وزير خارجيته مايك بومبيو سيحضر التوقيع .

ومن المتوقع أن تتم مراسم التوقيع على الاتفاق في الدوحة يوم غد السبت، عقب أسبوع من خفض أعمال العنف في أفغانستان.

وقال ترامب في بيان إن الولايات المتحدة "تحرز تقدما كبيرا" بشأن تعهده لإنهاء تدخل البلاد في الحرب في أفغانستان وإعادة القوات الأمريكية للوطن بعد أكثر من 19 عاما.

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وذكر أنه "إذا التزمت طالبان وحكومة أفغانستان بهذه التعهدات، فسيكون لدينا مسارا قويا للتقدم قدما لإنهاء الحرب في أفغانستان وإعادة قواتنا إلى الوطن".

وبينما سيشرف بومبيو على توقيع الاتفاق مع طالبان، فإن وزير الدفاع مارك إسبر سيتولى عملية الإعلان المشترك مع الحكومة الأفغانية.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن بيان ترامب قوله إنه "قريبا وبناء على توجيهاتي، سيشرف وزير الخارجية مايك بومبيو على توقيع اتفاق مع ممثلي طالبان، بينما سيصدر وزير الدفاع مارك إسبر إعلانا مشتركا مع حكومة أفغانستان".