مصرع طفل وإصابة 3 آخرين في حوادث متفرقة بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

لقي طفل مصرعه بالسويس، وأصيب 3 آخرين في حوادث متفرقة، اليوم الجمعة، ونقل رجال الإسعاف المصابين لمستشفى السويس العام، والطفل المتوفي للمشرحة.

وكان اللواء حسن ترك نائب مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من قسم شرطة السويس، بوصول المصابين للمستشفى نتيجة تعرضهم لحوادث دراجات نارية.

وأفادت المعاينة أن الحادث الأول وقع بطريق مصر إيران، إذ اصطدم عامل يستقل دراجة نارية، بسيارة نقل حاول تجاوزها قرب مروره بالمنطقة الصناعية الكائنة بالطريق.

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ووقع الحادث الثاني على طريق "السويس– القاهرة"، إذ صدم شاب يقود دراجة نارية طالبتين قرب ميدان بتروجيت، كانتا متوقفتين بجانب الطريق.

ووقع الحادث الثالث بالقطاع الريفي، وأسفر عن مصرع طفل 11 سنة، كان يقود دراجة نارية ملك شقيقة الأكبر، وبسبب السرعة لم يتمكن من السيطرة على الدراجة واصطدم بشجرة وتوفي.

وقال مصدر طبي بمستشفى السويس العام، إن المصابين حالتهم مستقرة وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات، وغادروا المستشفى بعد تحسن حالتهم.