«صحة الإمارات» تعلن جاهزيتها لأسوأ احتمالات انتشار «كورونا»

أعلن عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، إنجاز الاستعدادات التقنية والطبية واللوجستية لإنشاء منشأة طبية للعزل الصحى مزودة بأحدث المعدات والتجهيزات وفق معايير منظمة الصحة العالمية، لاستيعاب مصابى فيروس كورونا المستجد فى حالة الطوارئ العالمية.

وأكد أن فرق العمل المخصصة لمواجهة الفيروس وتداعياته تعمل طوال الوقت، وأن هناك جهداً وطنياً يبذله القائمون على متابعة هذا الملف، لافتاً إلى وجود كادر طبى متخصص ضخم وفرق عمل موجودة فى كل إمارات الدولة تعمل جميعها بكفاءة وتم

تزويدها بكل أدوات الاشراف والفحص.

كما أشار «العويس» إلى أن غرف العزل هى جزء أساسى فى أى مستشفى يتمتع بالمعايير الصحية والطبية المعتمدة، وأن غرف العزل فى مستشفيات الدولة متقدمة ومزودة بكل إجراءات السلامة الطبية.

وقال: «نحن الآن بصدد إرسال رسائل توعية متعددة محورها الأساسى الحفاظ على النظافة اليومية للأشخاص، وذلك من خلال نشر رسائل التوعية والثقافة الصحية، للتغلب على تداعيات الفيروس

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فى الأماكن العامة والتجمعات».

وأعلن أنه يوجد مخزون استراتيجى من المعقمات الخاصة لمواجهة الفيروس، بالإضافة إلى توافر الكمامات، وأن الجهات الصحية المعنية فى الدولة تتابع بشكل مباشر وعن كثب توفر كل المستلزمات والأدوات.

وأكد أن الإمارات تتابع عن كثب وبشكل مكثف الحالة الصحية فى دول الجوار التى ظهرت فيها حالات إصابة بالفيروس، مشيراً إلى توفر كافة المعلومات.

وشدد على انتهاج الإمارات مبدأ الشفافية فى الاعلان عن الحالات المسجلة، وفقاً لما يتطلبه الواجب الوطنى والدور الإنسانى والمسؤولية تجاه مجتمع الإمارات والدور العالمى فى مواجهة المرض وتداعياته، مضيفاً أن الحالات التى لم تكن مستقرة هى الآن مستقرة وتماثلت للشفاء.