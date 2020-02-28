المقاومة الفلسطينية تسقط طائرة إسرائيلية شمال غزة

«نتنياهو»: سننفذ صفقة القرن.. وحل السلطة وإلغاء عمّان للسلام «لا يهمنا»

أسقطت المقاومة الفلسطينية طائرة إسرائيلية كانت تحلق فوق المستشفى الأمريكى شمال قطاع غزة أمس. أكد مصدر فى المقاومة أنه تم رصد طائرة إسرائيلية من نوع «كواد كابتر» حلقت بشكل مكثف فوق المستشفى الأمريكى على الحدود فى شمال قطاع غزة، وتم رصدها من قبل عناصر المقاومة، وأطلقوا النار ما أدى إلى سقوطها.

وقال المصدر - الذى رفض الكشف عن هويته - أن الطائرة كانت تحلق بشكل مكثف فى المناطق الشمالية، وتم رصدها عند اقترابها، وتمكن المقاومون من إطلاق النار تجاه الطائرة ما أدى إلى سقوطها بالقرب من الحدود بين المستشفى الأمريكى والأراضى المحتلة شمال قطاع غزة.

وأوضح أنهم لم يتمكنوا من الاستيلاء على الطائرة بسبب سقوطها فى المناطق الحدودية على مقربة من جنود الاحتلال بالقرب من حاجز إيرز

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شمال قطاع غزة وتم رصدها أثناء سقوطها والتأكد من أنها أصيبت بشكل مباشر.

كانت المقاومة الفلسطينية قد أسقطت خلال الأيام الماضية طائرة أخرى غرب مدينة غزة واستطاعت السيطرة عليها وتم إرسالها إلى غرفة العمليات الخاصة بالمقاومة الفلسطينية لفحص الطائرة وهى نفس النوع المذكور «كواد كابتر»، وتستخدم فى جمع المعلومات والتجسس على قطاع غزة، وقد تم استخدامها فى وقت سابق فى مهمة رصد أحد قادة المقاومة وهو الشهيد القائد بهاء أبوالعطا أحد أبرز قادة سرايا القدس الجناح العسكرى لحركة الجهاد فى غزة، والتى قالت وسائل إعلام عبرية بأن الطائرة رصدت وجود أبوالعطا داخل منزله قبل أن يتم استهداف المنزل بشكل مباشر من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية حيث استشهد

هو وزوجته وأصيب أولاده.

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه فى حال فوزه بانتخابات الكنيست واستمرار توليه رئاسة الحكومة، فإنه سينفذ «صفقة القرن» وضم مناطق فى الضفة المحتلة إلى إسرائيل، وأن احتمال حل السلطة الفلسطينية وإلغاء الأردن لاتفاقية السلام مع إسرائيل «لا يهمّنا».

وفى رده على سؤال، خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة «ماكور ريشون» اليمينية حول «تأثير التهديدات الصادرة من الأردن والسلطة الفلسطينية على تأخير تنفيذ صفقة القرن»، قال نتنياهو إن «التهديدات لا تهمنا. وأنتم ترون أنه فى الأيام الأخيرة، واستمرارا للمقترح فى واشنطن، أطلقنا مشاريع كثيرة لإقامة آلاف الوحدات السكنية فى يهودا والسامرة «مستوطنات فى الضفة الغربية».

وأضاف «نتنياهو» أن «هذه قرارات مصيرية، وقد نفذناها رغم التهديدات. وقد صادقنا على خطط فى مستوطنة شاعر هشومرون أيضاً. وهذه خطوات تدل على أن تغييرا كبيرا يحصل هنا. وطلبت منا إدارة ترامب أن نأخذ دفعة واحدة كافة المناطق الواسعة فى يهودا والسامرة التى نعتزم فرض السيادة عليها، وسيعترفون بالقرارات على الفور. وهذا يستوجب عملا لعدة أسابيع، وربما لشهر أو اثنين، للطاقم المشترك».