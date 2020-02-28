منغوليا تضع رئيسها فى الحجر الصحى وإيران تسجل إصابة 4 نواب بفيروس كورونا

وضعت منغوليا خالتما باتولغا، رئيس بلادها فى الحجر الصحي، بعد عودته من يوم واحد من زيارته للصين ومقابلته للرئيس تشى جينبينغ، ليكون أول رئيس دولة فى الحجر الصحى بسبب مخاوف الفيروس المستجد.

ويعتبر باتولغا أول رئيس دولة يدخل الحجر الصحي، بسبب فيروس كورونا، الذى تفشى من مدينة ووهان الصينية لأنحاء العالم، دون أن تحدد الوكالة المنغولية إذا كان الأمر مجرد إجراء احترازي، ويأتى قرار منغوليا

بينما شهدت 5 دول جديدة حول العالم، الجمعة، حالات إصابة أولى بفيروس كورونا المستجد، الذى لا يزال ينتشر حول العالم، خارجًا من مدينة ووهان الصينية.

و أعلن محمد على وكيلي، عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيرانى إصابة أربعة نواب إيرانيين من مدينة قم وكلاين فى البرلمان الإيرانى بفيروس كورونا الجديد، وكتب وكيلى فى

صفحته على تويتر أمس:»سجل إصابة 4 نواب فى البرلمان بفيروس كورونا بعد إجراء الفحص على 30 نائبًا من أصل 290 نائبًا وسوف يتم فحص باقى الأعضاء تباعا».

وأعلن كيانوش جهانبور ، رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام فى وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبى الإيراني، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا فى البلاد إلى 26 والمصابين إلى 245، وقالت وزارة الصحة الإيرانية، إنه سيتم تزويد المجتمع الطبى والمستشفيات الإيرانية بالمنتج الجديد لعلاج مصابى فيروس كورونا، مناشدة الإيرانيين بعدم السفر لمنع انتشار الفيروس بشكل أوسع فى البلاد.