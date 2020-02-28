الكويت تقرر استمرار إيقاف الرحلات من وإلى إيطاليا وتايلاند

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية بأنه وبتعليمات من الجهات الحكومية المختصة قررت استمرارايقاف تشغيل رحلاتها إلى ومن جمهورية إيطاليا ومملكة تايلاند نظراً لاستمرار متابعة تطورات مرض الكورونا وتحاشياً لأي احتمال بانتقال المرض بين الركاب.
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