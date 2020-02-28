وقف الرحلات بين إيران والإمارات لمدة أسبوع بسبب كورونا

أعلنت الإمارات عن قيامها بالتنسيق مع إيران، بخصوص تسيير عدد من الرحلات الجوية لإجلاء زائرين إيرانيين إلى بلادهم.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن القرار يأتي عقب وقف الرحلات بين البلدين وكإجراء احترازي لمدة أسبوعقابل للتجديد في إطار مواجهة فيروس كورونا.
وأكدت السلطات المعنية في الإمارات، أنه "يتم التعاون مع الجانب الإيراني لتسهيل هذه المهمة حسب الإجراءات والأنظمة المعمولبها مع الحرص على الحفاظ على سلامة الزائرين والمختصين القائمين على إجراءات الإجلاء".
وأعلنت الهيئة الوطنية الإماراتية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، استعدادها لمواجهة "أسوأ الاحتمالات" مع انتشار كورونا في الشرق الأوسط، في وقت شخصت فيه إصابة 13 شخصا بالمرض في الإمارات، تعافى 3 منهم.
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