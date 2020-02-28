ظريف: تفشي كورونا قضية عالمية ويجب حلها بلا تسييس

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن تفشي فيروس كورونا قضية عالمية، حلها يكون عبر التعاون بين دول العالم بلا تسييس.

وشكر ظريف نظيره الصيني وانغ يي خلال اتصال هاتفي، على المساعدات التي قدمتها الصين لإيران في مواجهة كورونا، مرحبا

بالتعاون بين الباحثين في البلدين لإجراء الدراسات العلمية المشتركة لأجل القضاء على الفيروس.

وأرسلت الصين اليوم الجمعة، خامس حمولة من المساعدات الطبية تضم 20 ألفا من مستلزمات تشخيص الفيروس تسلمتها وزارة

الصحة الإيرانية عن طريق ممثل منظمة الصحة العالمية في طهران.

ونقلت الخارجية الإيرانية عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أسفه لانتشار كورونا في إيران، معربا عن تضامنه مع الحكومة والشعب في إيران.

وأكد وانغ يي، استعداد بكين لإرسال المزيد من المساعدات الطبية وإطلاع طهران على جميع البيانات والوسائل التي توصلت إليها الصين لمكافحة الفيروس.