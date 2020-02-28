اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن تفشي فيروس كورونا قضية عالمية، حلها يكون عبر التعاون بين دول العالم بلا تسييس.
وشكر ظريف نظيره الصيني وانغ يي خلال اتصال هاتفي، على المساعدات التي قدمتها الصين لإيران في مواجهة كورونا، مرحبابالتعاون بين الباحثين في البلدين لإجراء الدراسات العلمية المشتركة لأجل القضاء على الفيروس.
وأرسلت الصين اليوم الجمعة، خامس حمولة من المساعدات الطبية تضم 20 ألفا من مستلزمات تشخيص الفيروس تسلمتها وزارةالصحة الإيرانية عن طريق ممثل منظمة الصحة العالمية في طهران.
ونقلت الخارجية الإيرانية عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أسفه لانتشار كورونا في إيران، معربا عن تضامنه مع الحكومة والشعب في إيران.
وأكد وانغ يي، استعداد بكين لإرسال المزيد من المساعدات الطبية وإطلاع طهران على جميع البيانات والوسائل التي توصلت إليها الصين لمكافحة الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف: تفشي كورونا قضية عالمية ويجب حلها بلا تسييس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.