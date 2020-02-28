اخبار العالم

دعوات للتبليغ عن موالي الأسد في تركيا

0 نشر
بشر الراعي 0 تبليغ

Advertisements
كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 فبراير 2020 10:15 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أطلق ناشطون سوريون وأتراك، دعوات للتبليغ عن الموالين للنظام السوري في تركيا، وتحديداً أولئك الذي ينشرون في مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات ضد الجيش التركي في ضوء التطورات الأخيرة في محافظة إدلب.

 

وبحسب المنشورات المتداولة، تم تخصيص إيميل من أجل التبليغات، فيما أوضح معلقون سوريون أن الدعوات صدرت عن جهات أمنية تركية رسمية، علماً أنه في العام 2019، ظهرت أنباء كاذبة حول طلب وزارة الخارجية التركية من الائتلاف السوري المعارض التبليغ عن موالي ومؤيدي نظام الأسد بهدف ترحيلهم من البلاد.

وارتفع مستوى التوتر في المنطقة، إثر مقتل 33 جندياً تركياً بقصف لقوات النظام السوري في محافظة إدلب، ما يهدد بمواجهة عسكرية أوسع، في وقت انتشرت فيه تصريحات لمسؤولين أتراك عن نية تركيا فتح الحدود أمامهم لينتقلوا بحرية نحو أوروبا.

المصدر المدن

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دعوات للتبليغ عن موالي الأسد في تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا