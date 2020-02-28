رعب كورونا في إيران.. الوفيات بلغت أكثر من 210 وشعور بالقلق بشأن نقص المعدات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 فبراير 2020 10:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 فبراير 2020 10:15 مساءً - مشاركة

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نقلت قناة بي بي سي الفارسية عن مصادر أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا بلغ أكثر من 210 إيرانيين في مختلف المدن.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد زودت إيران بأدوات التشخيص ومعدات الحماية للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية إن منظمة الصحة العالمية أرسلت أربع شحنات من المساعدات حتى الآن.

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ويشعر كثير من الإيرانيين بالقلق بشأن نقص المعدات.

وقال أحد مستوردي المعدات الطبية إنه غير قادر على شراء أدوات تشخيص الإصابة بالفيروس بسبب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة، بحسب تقارير محلية.

ونقلت وكالة أنباء إيلنا الإيرانية عن رامين فلاح، عضو مجلس إدارة رابطة مستوردي المعدات الطبية الإيرانيين قوله “إن العديد من الشركات الدولية مستعدة لتزويد إيران بأدوات تشخيص الفيروس، لكن لا يمكننا إرسال قيمتها بسبب العقوبات”.