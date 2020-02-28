كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة تعلن تحضير بعثة إنسانية لإرسالها إلى شمال غرب سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، مساء اليوم الجمعة، تحضير بعثة إنسانية من أجل إرسالها إلى شمال غربي سوريا؛ للحصول على صورة واضحة لما يحدث هناك.

وأجاب الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش، على سؤال عما إذا كان يرى أنه من الضروري إرسال موظفي الأمم المتحدة إلى شمال غربي سوريا للحصول على صورة واضحة لما يحدث، قائلاً: "يجرى تحضير بعثة إنسانية أممية لهذا الغرض".

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة، قد أكد في وقت سابق، على أن غوتيريش، يدعو من جديد إلى وقف فوري لإطلاق النار في شمال غربي سوريا.

Advertisements

وقال المتحدث: إن "الأمين العام يتابع بقلق بالغ التصعيد في مدينة إدلب، وأنباء مقتل عشرات الجنود الأتراك في ضربة جوية في تلك المنطقة".

هذا وتصاعد الوضع في إدلب بعد أن شن إرهابيو هيئة تحرير الشام هجومًا واسع النطاق على مواقع قوات الحكومة السورية يوم أمس الخميس.

ورد الجيش السوري على الهجوم، بقصف العسكريين الأتراك، الذين كان لا ينبغي تواجدهم في الأماكن، التي يشن منها الإرهابيون هجماتهم، ونتيجة لذلك، قُتل 33 عسكريا تركيا وأصيب أكثر من 30 فردا بجروح، وفقًا لوزارة الدفاع الروسية.