كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية ترفع مستوى خطورة تفشي "كورونا" في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الجمعة، أنها رفعت مستوى خطورة تفشي فيروس "كورونا" الجديد في العالم إلى "مرتفع جدا".

وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبيريسوس: إننا "رفعنا الآن تقييمنا لخطورة التفشي وخطورة تداعيات كورونا إلى درجة مرتفع جدا على مستوى العالم"، معتبرًا أن "الزيادة المستمرة في عدد الحالات الجديدة والدول المتأثرة تبعث بالتأكيد على القلق".

وتابع غيبيريسوس: أن "الصين أبلغت عن 329 إصابة خلال الأربع والعشرين الماضية"، لافتاً إلى أن "هذا هو أقل عدد هناك منذ أكثر من شهر".

Advertisements

وأصيب أكثر من 80 ألف شخص في حوالي 50 دولة بالفيروس حتى الآن، مع تأكيد وفاة نحو 2800 شخص، وكانت ووهان الصينية مركز ظهور وانتشار كورونا، الذي ظهر في أواخر شهر ديسمبر الماضي.

ويقول الخبراء في كلية تشان للصحة العامة في جامعة هارفارد، ومقرها بوسطن في ولاية ماساشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية، إن "كورونا الجديد يصبح أكثر خطورة مع التقدم في العمر".

وبحسب المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن الرجال أكثر عرضة للفيروس؛ حيث يمثلون أكثر من 50 في المئة من الحالات.

ويعتقد خبراء أيضا أن لدى النساء استجابة مناعية أقوى لفيروس كورونا الجديد، كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.