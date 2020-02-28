كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لبنان يوقف دخول المسافرين من مراكز فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إجراء يهدف إلى احتواء انتشار فيروس كورونا، حظر لبنان جميع دخول المسافرين من البلدان التي تفشى فيها المرض بشكل كبير، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية اليوم الجمعة.

وسيحدد هذا الإجراء القيود المفروضة على المسافرين من الصين وإيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا عن طريق البر والجو والبحر، وعلى الرغم من أن المواطنين اللبنانيين والأجانب الذين يعيشون في البلاد مستبعدون من الحظر.

وقبل الإعلان، قال وزير الصحة حمد حسن، أثناء زيارة لمستشفى بعلبك الحكومي، إن "لبنان يعزز التدابير على الحدود لمواجهة الفيروس".

ومضيفًا أن الخطوات المتخذة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت "أثنت عليها الأطراف الدولية بشدة".

كما اعترف حمد بحدوث "بعض الحوادث"، في إشارة إلى الحالات الثلاث في البلاد، لكنه قال إن هذه الأخطاء "يجب ألا تصف العملية برمتها بأنها سلبية".

ودعت السفارة اللبنانية في إيران المواطنين إلى "توخي الحذر" من خطر العدوى، وطلبت من المواطنين، اتباع التعليمات الطبية والصحية التي أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية ومنظمة الصحة العالمية".

كما طلبت السفارة من المواطنين العودة إلى لبنان "في أقرب وقت ممكن"، وأضافت أن "اللبنانيين في إيران الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم... [ينبغي] حجز التذاكر على رحلتين تاليتين مباشرة من طهران إلى بيروت والمقرر عقدهما يومي 2 و4 مارس ".

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وجاءت هذه الخطوة بعد تأكيد الحالة الثالثة في البلاد من فيروس كورونا.

وتم ربط الحالات الثلاث برحلة جوية من إيران، بعد أن أثبتت امرأة تبلغ من العمر 45 عامًا إصابتها في 21 فبراير بعد عودتها من قم في إيران إلى بيروت في اليوم السابق.

وعقدت الحكومة اللبنانية اجتماعًا طارئًا حول تهديد فيروس كورونا يوم الثلاثاء الماضي، حيث تضاعف عدد الحالات في الشرق الأوسط، ووافقت على تخفيض عدد الرحلات الجوية وتعليق الحج.

واندلعت الاحتجاجات في وقت لاحق تدعو الحكومة إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة، والتي استخدمت دوليا لمنع انتشار المرض.

وبينما طالب اللبنانيون في مدينة النبطية الجنوبية اليوم الجمعة، بإغلاق المدارس المحلية لمدة شهر من أجل حماية صحة أطفالهم.

كما تم الإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا في عشر دول في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مع حدوث أكبر 388 إصابة مؤكدة و34 حالة وفاة في إيران.

