قضية “حمزة مون بيبي” .. قاضي التحقيق يقرر متابعة المصممة عائشة عياش في حالة اعتقال 

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية لمراكش، اليوم الجمعة، متابعة مصممة الازياء المغربية عائشة عياش، في حالة اعتقال وإحالتها على سجن الوداية، على خلفية الاشتباه في تورطها في ملف ”حمزة مون بيبي”.
وقررت المحكمة متابعة عائشة عياش، من أجل تهم “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وكذا بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك”.
وكانت الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، قد احالت اليوم الجمعة، المتهمة في ملف “حمزة مون بيبي” عائشة عياش، على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لمراكش في حالة اعتقال.
وواجهت عائشة عياش، منذ تسليمها للمغرب وفي إطار التحقيقات، عدد من المتهمين الآخرين منهم الفنانة دنيا باطمة، وشقيقتها ابتسام، والمصممة سلطانة التي تعتبر أولى ضحايا حساب حمزة مون بيبي، بل السبب الرئيسي في إنشاء الحساب.
وكانت السلطات المغربية، قد أصدرت مذكرة بحث دولية في حق عائشة عياش، ليتم اعتقالها بالامارات ثم تسليمها للمغرب في غضون أسبوع.
وسبق أن قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، بالحبس سنتين نافدتين، إلى جانب غرامات تعويضات ثقيلة في حق 4 متهمين في نفس الملف، في انتظار الحكم على بقية المتهمين.
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