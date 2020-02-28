رضوان جيد “يثير” حفيظة التونسيين وأوناجم وبنشرقي يتقمصان دور “الفيدور”

عادت قرارات الحكم المغربي رضوان جيد لتخلق الجدل بعدما شهدت مباراة الزمالك المصري والترجي التونسي احتجاجات قوية أثناء المباراة وبعد نهايتها، في نسخة طبق الأصل لما شهدته مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني.

واحتج لاعبو الترجي، بقوة، على الحكم المغربي بعد تسجيل المهاجم بنشرقي هدف السبق لفريقه، وهو ما جعل جيد يشهر البطاقة الحمراء في وجه المدافع التونسي نتيجة سوء سلوكه، لترتفع من جديد وثيرة الاحتجاجات.

ولعب بنشرقي وأوناجم دور “الفيدور” لمنع لاعبي الترجي من الاصطدام مع الحكم المغربي إلى أن عادت المياه إلى مجاريها، في وقت احتاج فيه جيد إلى الحماية الأمنية عقب نهاية المباراة بسبب الإحتجاجات القوية للاعبي الترجي، ومدرب الفريق، الذي توجه صوب جيد للإحتجاج عليه بقوة.