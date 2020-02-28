“التشامبيونزليغ”.. أوناجم وبنشرقي “يقودان” الزمالك إلى الفوز على الترجي

وليد لباب – صحافي متدرب

نجح فريق الزمالك المصري في تجاوز عقبة فريق الترجي الرياضي التونسي، بواقع ثلاثة أهداف لواحد، خلال المباراة التي جمعتهما عشية اليوم، الجمعة، فوق بملعب السلام، لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي أدارها الحكم المغربي رضوان جيد.

وساهمت ثنائية أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم في منح الفوز للفريق المصري، بعدما كان الترجي التونسي متقدما في النتيجة بواسطة هدف اللاعب عبد الرؤزف بن غيث.

وشهدت المباراة احتجاجات كثيرة على الحكم المغربي رضوان جيد من طرف لاعبي الترجي التونسي بعد طرد مدافع تونسي جراء سلوك لارياضي.

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وبالعودة إلى تفاصيل المواجهة، فقد افتتح الترجي التسجيل عن طريق عبد الرؤوف بن غيث، قبل أن يعود المغربي أوناجم للتعديل بعد 4 دقائق فقط من هدف الترجي، لينتهي بذلك الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

في الشوط الثاني، نزل الزمالك المساند بجماهير غفيرة بكل ثقله لتسجيل هدف التقدم وتفادي حسابات الإياب برادس، وهو ما نجح في تحقيقه عن طريق النجم أشرف بنشرقي أو ”بنقلبي” كما يلقبه جمهور الزمالك، قبل أن يصطاد ضربة جزاء سجل منها فريقه الهدف الثالث.

جدير بالذكر أن مباراة العودة سيحتضنها ملعب رادس، في السادس من مارس المقبل، حيث سيحسم بشكل نهائي في هوية صاحب بطاقة التأهل نحو المربع الذهبي.