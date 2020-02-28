بوريطة: لا نتدخل في صلاحيات “غوتيريس” بخصوص تعيين مبعوث جديد للصحراء

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة، بالعيون، إن المغرب يحترم صلاحيات الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص تعيين مبعوث شخصي جديد للصحراء.

وأكد بوريطة في لقاء صحافي، أعقب اختتام أشغال الدورة الثالثة لمنتدى المغرب- دول جزر المحيط الهادي، التي نظمت تحت شعار “توطيد علاقات التعاون وتنفيذ الالتزامات ذات الصلة وتوحيد الأصوات وتعزيز الرخاء المشترك”، أن “المغرب لا يتدخل في صلاحيات الأمين العام للامم المتحدة، ويظل، في نفس الوقت، متشبثا بالمبادئ والمحددات التي يتبناها مجلس الأمن لإيجاد حل لقضية الصحراء”.

وشدد على أن هذه المبادئ والمحددات التي تتشبث بها المملكة تنسجم مع قرارات الأمم المتحدة حول قضية الصحراء المغربية.

وذكر الوزير بموقف دول جزر المحيط الهادي بمقتضى “إعلان العيون”، والذي شدد على أن إيجاد حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية لا يمكن أن يتم إلا “في احترام تام لوحدة المغرب الترابية وسيادته الوطنية”.

وبعدما أكدوا أن “جهة الصحراء جزء لا يتجزأ من تراب المملكة المغربية”، عبر رؤساء وفود البلدان المشاركة في هذا المنتدى، عن دعمهم “للجهود المبذولة تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل واقعي، وبراغماتي، ومستدام لهذا النزاع الإقليمي، في احترام تام للوحدة الترابية للمغرب وسيادته الوطنية”.