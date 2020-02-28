الدكالي يهب منزله لجمعية من أجل تحويله إلى فضاء فني ثقافي

قرر الفنان المغربي، عبد الوهاب الدكالي، أخيرا، منح منزله في مدينة الدارالبيضاء، لجمعية “أصدقاء الفنان عبد الوهاب الدكالي” من أجل تحويلها إلى فضاء ثقافي.
واختار الدكالي جعل منزله متنفسا للجمهور، ومحبيه، للتعرف على موهبته في الرسم، من خلال عرض لوحاته فيها، إضافة إلى فكرة احتضان المكان لعروض فنية، ولقاءات ثقافية.
ويمكن أن تسد مبادرة الدكالي الخصاص الحاصل بخصوص الفضاءات الثقافية الصالحة للأنشطة الفنية الكبيرة، في العاصمة الاقتصادية في الدارالبيضاء.
وكان الدكالي قد أحيى حفلا في السعودية، أخيرا، ليلتقي الجالية المغربية، والجمهور العربي الذواق للأغاني الكلاسيكية.
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