ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في العراق إلى 10 بعد تسجيل حالة جديدة عائدة من إيران

الجمعة 28 فبراير 2020

صورة أرشيفية

أعلنت الصحة العراقية عن تسجيل إصابة مؤكدة جديدة في بغداد لمواطنة عراقية قادمة من إيران.

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وأكدت الوزارة، اليوم الجمعة، 28/شباط/2020، أن عدد الإصابات بلغ 10 إصابات مؤكدة لفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة أنه تم تشخيص المصابة في مستشفى مدينة الإمامين الكاظمين الطبية ببغداد.

وانتقل الفيروس من إيران إلى العراق والكويت وسلطنة عمان ومملكة البحرين.