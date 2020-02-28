صحة كربلاء تعلن خلو حالة العامل الهندي في المصفى من الإصابة بـ 'كورونا'

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن الدائرة قولها، إن "نتائج الفحص الطبي التي أجربت على حالة المواطن الهندي العامل في المصفى جاءت سليمة وتخلو من الإصابة بفيروس كورونا".

وكان عاملاً هندياً يعمل في احدى شركات مصفى كربلاء النفطي، قد تم تم حجره في مدينة الامام الحسين الطبية أول أمس الاربعاء، بعد الاشتباه باصابته بـ "فيروس كورونا".