بالوثيقة.. علاوي يطالب بتاجيل عقد الجلسة الاستثنائية للبرلمان الى الاحد المقبل

طالب رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، الجمعة، بتاجيل عقد الجلسة الاستثنائية للبرلمان الى يوم الاحد المقبل.

وقال علاوي في رسالة بعثها الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي انه "لاجل اكمال تشكيل الكابينة الوزارية، نرجو تأجيل الجلسة الاستثنائية الى يوم الاحد الموافق الاول من اذار المقبل".

يذكر ان مجلس النواب اجل امس الخميس جلسته الاستثنائية الخاصة بمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي الى يوم غد السبت.

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