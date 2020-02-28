شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمير منصور بن متعب يصل القاهرة لتقديم العزاء في وفاة مبارك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصل الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين يرافقه وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، مساء اليوم العاصمة المصرية القاهرة، لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.



وبحسب وكالة "واس" فقد كان في استقباله لدى وصوله مطار القاهرة الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، وعدد من منسوبي السفارة والملحقيات التابعة لها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمير منصور بن متعب يصل القاهرة لتقديم العزاء في وفاة مبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.