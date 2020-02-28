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ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في البحرين إلى 36

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في البحرين إلى 36

الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الجمعة، 28/شباط/2020، ارتفاع عد الاصابات بفيروس كورونا الى 36 شخصاً.

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وأكدت الوزارة تسجيل 3 حالات جديدة لمصابات بفيروس كورونا (كوفيد 19) وهي لمواطنات بحرينيات وصلوا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي..مشيرة الى ان نتائج التحاليل المختبرية كشفت إصابتهن بالفيروس، وعلى إثرها تم نقلهن فورًا إلى إحدى المراكز الخاصة بالعزل لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

وذكرت الوزارة أن جميع الحالات المصابة مستقرة وتخضع للعلاج والرعاية تحت إشراف طاقم طبي متخصص.

وجددت دعوتها لجميع المواطنين والمقيمين القادمين من إيران أو من قاموا بزيارتها في الشهر الجاري الاتصال على الرقم 444 لجدولة موعد الفحص، والبقاء في مقر سكنهم في غرفة منفصلة حتى جدولة موعد الفحص واتباع التعليمات التي ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين لاعتبارهم مصدرًا لنشر الفيروس لعائلاتهم وللمجتمع.

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