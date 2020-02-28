شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في العراق إلى 10 بعد تسجيل حالة جديدة عائدة من إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020 الخليج 365 ـ متابعات أعلنت الصحة العراقية عن تسجيل إصابة مؤكدة جديدة في بغداد لمواطنة عراقية قادمة من إيران.

Advertisements وأكدت الوزارة، اليوم الجمعة، 28/شباط/2020، أن عدد الإصابات بلغ 10 إصابات مؤكدة لفيروس كورونا. وذكرت الوزارة أنه تم تشخيص المصابة في مستشفى مدينة الإمامين الكاظمين الطبية ببغداد. وانتقل الفيروس من إيران إلى العراق والكويت وسلطنة عمان ومملكة البحرين.

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