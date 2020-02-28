علاء مبارك ينشر وصية أبيه الأخيرة لأبناء مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020

الخليج 365 ـ متابعات

نشر علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، عبر صفحته الرسمية، عبر صفحته الشخصية، بموقع " تويتر"، اليوم الجمعة، فيديو يرصد وصية والده الأخيرة للمصريين.

Advertisements

وقال الرئيس الأسبق" في الفيديو: "لعل حديثي إلى حضراتكم اليوم.. هو آخر ما أتحدث به لبني وطني قبل أن ينتهي العمر ويحين الأجل. وأوارى في تراب مصر الطاهر.. أنني وقد اقترب العمر من نهايته.. أحمد الله مرتاح الضمير أن قضيته مدافعاً عن مصر ومصالحها وأبنائها.. حربًا وسلامًا".

وتابع: «إنني بخبرة السنين أقول لكل مصري ومصري حافظوا على وحدة الوطن والتفوا حول قيادته.. انتبهوا لما يحدق الوطن من أخطار وما يحاك له من مخططات ومؤتمرات».

وأضاف: «إن مصر أمانة في أعناقكم فاحفظوها وارعو عهدها واحملوا رايتها وامضو بها إلى الأمام».

وختم الرئيس الراحل، في كلمته المسجلة، بالدعاء لمصر، قائلا: «حمى الله مصر وراعاها وأعلى رايتها وحمى شعبها الأبي الأصيل»