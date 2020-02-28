ظريف: تفشي كورونا قضية عالمية ويجب حلها بلا تسييس

اعتبر وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​، خلال اتصال هاتفي مع نظيره ​الصين​ي ​وانغ يي​، أن "تفشي ​فيروس كورونا​ قضية عالمية، وحلها يكون عبر التعاون بين دول العالم بلا تسييس"، شاكراً يي على "المساعدات التي قدمتها الصين لإيران في مواجهة كورونا"، مرحباً بـ"التعاون بين الباحثين في البلدين لإجراء الدراسات العلمية المشتركة لأجل القضاء على الفيروس".

هذا وأرسلت الصين في وقت سابق خامس حمولة من المساعدات الطبية تضم 20 ألفا من مستلزمات تشخيص الفيروس تسلمتها ​وزارة الصحة​ الإيرانية عن طريق ممثل ​منظمة الصحة العالمية​ في ​طهران​.