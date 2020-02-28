سلطات اسرائيل: اغلاق عام على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة اعتباراً من يوم الاثنين

أعلنت ​السلطات الإسرائيلية​، في بيان، انه "سيتم فرض إغلاق عام على ​الضفة الغربية​، وكذلك سيتم إغلاق معابر ​قطاع غزة​ اعتباراً من يوم الاثنين، وذلك بموجب تقييم الأوضاع الأمنية وإقرار الجهات السياسية، والإغلاق سيبدأ الاثنين اعتبارا من منتصف الليل وسيستمر لمدة 24 ساعة فقط"، مشيرة الى أنه "سيتم إعادة فتح المعابر ورفع الإغلاق صباح الثلاثاء، وفقا لساعات ​الفتح​ الاعتيادية، وسيتم خلال الإغلاق السماح بعبور الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية فقط".

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