تراجع إنتاج النفط الأميركي في كانون الأول للمرة الأولى خلال 5 أشهر

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير شهري، أنّ "إنتاج ​الولايات المتحدة الأميركية​ من ​النفط​ الخام تراجع إلى 12.78 مليون برميل يوميًّا في كانون الأول 2019، من 12.86 مليون برميل يوميًّا في تشرين الثاني الماضي".

وكان إنتاج ​الخام الأميركي​ قد شهد صعودًا قويًّا بفضل تقدّم تقنيات استخراج النفط من التشكيلات الصخرية. ورغم تراجع كانون الأول للمرّة الأولى في 5 أشهر، إلّا أنّ بيانات الإنتاج الأسبوعيّة من إدارة معلومات الطاقة تشير إلى أنّ إنتاج الخام ارتفع في كانون الثاني وشباط، مسجّلًا مستوى قياسيًّا جديدًا يبلغ 13 مليون برميل يوميًّا.