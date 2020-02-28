تراجع إنتاج النفط الأميركي في كانون الأول للمرة الأولى خلال 5 أشهر

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير شهري، أنّ "إنتاج الولايات المتحدة الأميركية من النفط الخام تراجع إلى 12.78 مليون برميل يوميًّا في كانون الأول 2019، من 12.86 مليون برميل يوميًّا في تشرين الثاني الماضي".
وكان إنتاج الخام الأميركي قد شهد صعودًا قويًّا بفضل تقدّم تقنيات استخراج النفط من التشكيلات الصخرية. ورغم تراجع كانون الأول للمرّة الأولى في 5 أشهر، إلّا أنّ بيانات الإنتاج الأسبوعيّة من إدارة معلومات الطاقة تشير إلى أنّ إنتاج الخام ارتفع في كانون الثاني وشباط، مسجّلًا مستوى قياسيًّا جديدًا يبلغ 13 مليون برميل يوميًّا.
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