أكد وزير الدفاع البلغاري كراسيمير كاراكاتشانوف، أن "​حكومة​ صوفيا مستعدة لإرسال ألف ​عسكري​، ومعدات عسكرية إضافية إلى الحدود التركية لمنع تدفق ألوف ​المهاجرين​ الذين فتحت ​تركيا​ حدودها أمامهم نحو ​الاتحاد الأوروبي​"، مشيرا إلى أن "شرطة الحدود كانت قد منعت اليوم مجموعتين مؤلفتين من نحو 30 مهاجرا من دخول أراضي البلاد"، مشدداً على انه "لن يتم السماح بتدفق المهاجرين إلى الاراضي البلغارية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع البلغارية: لن نسمح بتدفق المهاجرين إلى الاراضي البلغارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.