الخارجية التركية: أكدنا لروسيا ضرورة انسحاب القوات السورية لحدود اتفاق سوتشي

أعلنت ​وزارة الخارجية التركية​ أن ​أنقرة​ أكدت للجانب الروسي على "ضرورة انسحاب ​القوات​ السورية إلى حدود اتفاق سوتشي، وان المحادثات مع الوفد الروسي قد انتهت"، موضحة ان الوفد التركي "أكد للجانب الروسي ضرورة إعلان وقف فوري ودائم ل​إطلاق النار​ في إدلب".

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