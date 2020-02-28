سلطات الامارات: تسير عدد من الرحلات الجوية لإجلاء زائرين إيرانيين إلى بلادهم

أعلنت السلطات ​الإمارات​ية عن "قيامها بالتنسيق مع ​إيران​، بخصوص تسيير عدد من الرحلات الجوية لإجلاء زائرين إيرانيين إلى بلادهم"، موضحة انه "يتم التعاون مع الجانب الإيراني لتسهيل هذه المهمة حسب الإجراءات والأنظمة المعمول بها مع الحرص على الحفاظ على سلامة الزائرين والمختصين القائمين على إجراءات الإجلاء".

هذا وأعلنت الهيئة الوطنية الإماراتية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث استعدادها لمواجهة "أسوأ الاحتمالات" مع انتشار ​كورونا​ في ​الشرق الأوسط​، في وقت شخصت فيه إصابة 13 شخصا بالمرض في الإمارات، تعافى 3 منهم.