أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" الخيريّة المعنيّة بالمساعدات الطبيّة، أنّ "قدرة "أطباء بلا حدود" على زيادة مساعداتها للنازحين ستتوقّف على إمكانيّة ترتيب تدفّق منتظم ومتواصل للإمدادات الإغاثيّة والطبيّة، علاوةً على إمكانيّة إرسال فرق لتعزيز جهود رفاقنا السوريّين، الّذين يعاني الكثيرون منهم الإنهاك بعد سنوات من العمل في ظروف قاسية".
ولفتت في بيان، إلى "أنّها تدعو السلطات التركيّة المختصّة إلى تسهيل نقل المعدّات والأفراد إلى شمال غرب سوريا، كي نكون قادرين على تعزيز جهودنا".
كانت هذه تفاصيل خبر "أطباء بلا حدود" دعت تركيا للسماح بعبور المساعدات والأطقم الطبية إلى إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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