نقيب الصيادلة الأردنيين: 3 مصانع أو خطوط إنتاج بدأت بتصنيع الكمامات في الاردن

أكد نقيب الصيادلة ​الأردن​يين زيد الكيلاني، أن "3 مصانع أو خطوط إنتاج بدأت بتصنيع الكمامات في ​الاردن​، وستكون متوفرة بشكل كبير في الأسواق في القريب العاجل، وفي الفترة السابقة كان هناك نقص وشح عالمي في الكمامات، وليس فقط في الأردن، وما يحدث أمر ليس طبيعي، ولا داعي لكل هذا الهلع على الكمامات"، مؤكدا أنها "ليست الطريقة الوحيدة للوقاية من الإصابة ب​فيروس كورونا​، بل هناك ما هو أهم وهو تعقيم الأيدي وغسلها المستمر".

وأشار الكيلاني إلى أن "حجم الخوف من المرض غير مبرر، وأن الجديد فيه هو سرعة الانتشار فقط"، موضحا أن "الأكثر عرضة للإصابة بالمرض هم الأشخاص الذين يعانون من مشاكل تنفسية وكبار السن ممن يعانون ​حالات​ صحية سيئة، والمواطن لا يحتاج إلى ارتداء الكمامة واستخدامها في الطرقات، لأن الفيروس لا يعيش خارج جسم ​الإنسان​، ولا يمكن انتقاله من شخص لآخر إلا عبر الرذاذ المباشر"، داعياً إلى "عدم الخوف من المرض".

