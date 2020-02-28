خارجية التركية: وفد روسيا للاجتماعات التقنية بشأن سوريا سيغادر أنقرة

أعلنت ​وزارة الخارجية​ في ​تركيا​ ان المحادثات بين المسؤولين الأتراك ووفد روسي في ​أنقرة​ بشأن التطورات في منطقة إدلب السورية انتهت وإن الوفد الروسي في الطريق إلى بلاده.

وجاءت المحادثات، التي قالت الوزارة إنها جرت بناء على طلب الجانب الروسي، بعد مقتل 33 جنديا تركيا في ضربات جوية شنتها ​الحكومة السورية​ في إدلب.