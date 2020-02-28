أعلنت وزارة الخارجية في تركيا ان المحادثات بين المسؤولين الأتراك ووفد روسي في أنقرة بشأن التطورات في منطقة إدلب السورية انتهت وإن الوفد الروسي في الطريق إلى بلاده.
وجاءت المحادثات، التي قالت الوزارة إنها جرت بناء على طلب الجانب الروسي، بعد مقتل 33 جنديا تركيا في ضربات جوية شنتها الحكومة السورية في إدلب.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية التركية: وفد روسيا للاجتماعات التقنية بشأن سوريا سيغادر أنقرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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