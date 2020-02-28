وزير الصحة الفرنسي يوصي بمنع المصافحة تجنبا لانتقال فيروس كورونا

أوصى وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران بمنع المصافحة تجنبا لانتقال فيروس كورونا ، معلنا عن "ارتفاع إصابات كورونا إلى 57 وتعلق الدراسة في منطقة واز".
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