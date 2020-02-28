أبو فاعور: على الحكومة وضع خطة طوارىء سريعة قبل فوات الأوان

وجه الوزير السابق وائل أبو فاعور التحية "لجهود وزير ووزارة الصحة ومستشفى بيروت الحكومي الجامعي الكبيرة التي يقومون بها، لكننا امام أزمة وطنية كبرى قابلة للتفاقم ووزارة الصحة يجب ان لا تترك لوحدها في هذه الأزمة".
وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أكد أبو فاعور أنه "يجب ان تتكامل جهود كل الوزارات ويجب ان يتحرك القضاء والجيش وقوى الامن الداخلي وباقي الأجهزة الأمنية لضبط حالات عدم الامتثال لقرارات وزارة الصحة بالحجر الإلزامي".
ولفت إلى أن "أبرز دليل على ذلك المريض التي تم اكتشاف حالته اليوم ورفض الالتزام بالامس لقرار الحجر لذا يجب اتخاذ الإجراءات القانونية بهكذا حالات وعلى وزارة التربية دراسة احتمال وقف التدريس ووزارة الأشغال والنقل مطالبة بضبط اكبر لحركة القادمين عبر المطار والمرافىء والمعابر الحدودية البرية".
واعتبر أن "الحكومة بشكل عام مطالبة بوضع خطة طوارىء سريعة قبل فوات الأوان، كما على المواطنين اتخاذ إجراءات الحماية الذاتية".
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