لفتت إدارة مستشفى ​مرجعيون​ الحكومي، في بيان الى أن "بعض الشائعات تناولت أن المستشفى قد استقبلت اليوم حالة إصابة بفيروس ​الكورونا​ المستجد، إن إدارة المستشفى ومجلس إدارتها والجسم الطبي ينفون نفيا قاطعا ويؤكدون بأن هذا الخبر هو عار عن ​الصحة​ ولا يمت للحقيقة بصلة، والمستشفى لم تستقبل اي حالة مشتبه بإصابتها ب​فيروس كورونا​ اليوم"، مؤكدة أن "المستشفى اتخذت التدابير اللازمة وهي على أتم الاستعداد والجهوزية لأستقبال اي حالة مشتبه بها أو مؤكدة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إدارة مستشفى مرجعيون الحكومي نفت إستقبالها حالة إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.