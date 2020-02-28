كاظم إبراهيم: الاستقالة التي قدمتها لسيت وليدة اللحظة بل هي منذ تاريخ 2 اب 2019

أكد الرئيس إتحاد نقابات الأفران في لبنان المستقيل كاظم إبراهيم أن "الاستقالة التي قدمها لسيت وليدة اللحظة، بل هي منذ تاريخ 2 اب 2019، وليست نتيجة بعض الاحداث كما قيل عبر الصحف والمواقع"، موضحاً ان "رئيس مجلس النواب عندما استدعاهم سأل "انتم لماذا تنفذون الاضراب، هل لتجويع الناس ام الدولة"؟.
ولفت ابراهيم الى ان "الجميع متفق على ان يجري يوم الاثنين المقبل او الثلاثاء، اختيار رئيس جديد للإتحاد ونائب رئيس وامين السر"، موضحاً انه "تم تعيين لجان بوزارة الاقتصاد مؤلفة من شخصين من اصحاب الافران لدرس وضع الرغيف والخلاف الحاصل على 150 غرام".
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