كاظم إبراهيم: الاستقالة التي قدمتها لسيت وليدة اللحظة بل هي منذ تاريخ 2 اب 2019

أكد الرئيس إتحاد نقابات الأفران في ​لبنان المستقيل​ كاظم إبراهيم أن "الاستقالة التي قدمها لسيت وليدة اللحظة، بل هي منذ تاريخ 2 اب 2019، وليست نتيجة بعض الاحداث كما قيل عبر الصحف والمواقع"، موضحاً ان "رئيس ​مجلس النواب​ عندما استدعاهم سأل "انتم لماذا تنفذون الاضراب، هل لتجويع الناس ام ​الدولة​"؟.

ولفت ابراهيم الى ان "الجميع متفق على ان يجري يوم الاثنين المقبل او الثلاثاء، اختيار رئيس جديد للإتحاد ونائب رئيس وامين السر"، موضحاً انه "تم تعيين لجان ب​وزارة الاقتصاد​ مؤلفة من شخصين من اصحاب الافران لدرس وضع الرغيف والخلاف الحاصل على 150 غرام".